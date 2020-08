Argentina: ministro Economia, accordo con creditori è "condizione necessaria" per lo sviluppo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guardando al futuro Guzman ha affrontato la questione del negoziato che adesso l'Argentina dovrà affrontare anche con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per la ristrutturazione del prestito Stand By di 44 miliardi di dollari concesso al governo di Mauricio Macri del giugno del 2018. "Il programma con il Fondo monetario internazionale è fondamentale per un fatto molto semplice, l'Argentina non ha la capacità di pagare il debito contratto nei tempi stabiliti", ha detto il ministro. "Affronteremo il problema cercando un accordo ma su un programma ben diverso da quello precedente", ha aggiunto. Guzman ha anticipato quindi che nonostante le incognite legate agli sviluppi della pandemia il governo sta già lavorando sui lineamenti della legge di bilancio per il 2021. "Ci sono condizioni di estrema incertezza, e nessuno sa quando finirà la pandemia, lavoriamo su obiettivi concreti, come la generazione di lavoro, di valore aggregato, e l'incremento delle esportazioni", ha detto. (Abu)