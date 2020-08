© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto il taglio dei parlamentari. Fd'I è l'unico partito che non ha partecipato alla raccolta di firme per richiedere il referendum. Coerentemente, faremo campagna per il sì". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fd'I, ospite di "Agorà Estate" su Rai 3.(Rin)