Roma: Pedica (Pd), Casaleggio apre al Raggi bis ma i romani hanno già chiuso per sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Casaleggio valuta l'apertura al Raggi bis ma i romani hanno già chiuso per sempre con la sindaca grillina. Davanti allo scempio degli ultimi anni, è assurdo solo pensare a un secondo mandato e mi auguro che il Pd si tenga a debita distanza da chi ha messo in ginocchio la Capitale. Qualsiasi tipo di alleanza con il M5s sarebbe uno schiaffo in faccia ai cittadini". È quanto afferma Stefano Pedica del Pd in una nota. "Casaleggio ha visto quello che ha combinato Raggi a Roma o vuole che glielo faccio vedere? - continua Pedica -. Ha fatto tanti di quei danni che, più che al bis, Casaleggio dovrebbe pensare a tagliarle il primo mandato. Come si fa a non vedere la debacle nel trasporto pubblico e nella raccolta dei rifiuti? Non smetterò di dire che questa città merita un vero sindaco e non mi stancherò di fare opposizione e lavorare per creare una vera alternativa". (Com)