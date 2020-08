Governo: Meloni, disponibilità a collaborare, non siamo stati ascoltati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla fine come volevasi dimostrare l'incontro non si è celebrato. Conte ha fatto la parte dopo le insistenze del presidente della Repubblica che aveva chiesto collaborazione tra le forze politiche. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fd'I, ospite di "Agorà Estate" su Rai 3. "Noi abbiamo dimostrato disponibilità ma non siamo stati ascoltati" "E' una maggioranza che ha difficoltà a tenere insieme se stessa e che per questo non può permettersi il dialogo con le altre forze politiche", conclude Meloni. (Rin)