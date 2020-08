Secondo Trump le esplosioni a Beirut sono state un "attacco"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha descritto le esplosioni avvenute a Beirut ieri come un "attacco", dicendo che i suoi consiglieri militari e di sicurezza nazionale gli avevano indicato che si trattava probabilmente di una bomba. Lo riporta il sito "The Hill". "Ho incontrato alcuni dei nostri grandi generali e mi è sembrato che lo fosse, non si è trattato di un evento di tipo esplosivo", ha detto Trump ad una conferenza stampa della Casa Bianca. "Sembrano convinti che sia stato un attacco, che sia stata una bomba di qualche tipo". Beirut è stata scossa da una serie di gigantesche esplosioni all'inizio della serata di ieri che hanno provocato 78 morti e almeno 4 mila feriti, secondo il "New York Times". Le deflagrazioni hanno distrutto ampie porzioni di città e sono state riprese in diversi video. Il governo libanese sta indagando sulla causa dello scoppio, ma alcuni funzionari hanno suggerito che l'esplosione principale è avvenuta quando un magazzino immagazzinato con grandi quantitativi di nitrato di ammonio ha preso fuoco.(Nys)