Libano: Cipro, pronti a ospitare i feriti e ad inviare nuovi aiuti (2)

- Sarebbero ancora cento le persone di cui non si ha più notizia dopo le esplosioni avvenute martedì pomeriggio nel porto di Beirut. Lo ha reso noto il governatore di Beirut, Marwan Abboud. Le vittime accertate sono oltre 100, mentre 4 mila sono i feriti secondo il bilancio aggiornato diffuso dalla Croce rossa libanese. Il bilancio potrebbe aumentare perché delle persone risultano ancora disperse. Le ricerche sono state estese anche in mare, secondo quanto annunciato dal direttore generale della Protezione civile, Raymond Khattar. Quest’ultimo ha messo in guardia dal rischio di crollo di alcune infrastrutture nell’area portuale e nei quartieri circostanti. Le esplosioni sono avvenute in un’area del porto dove erano immagazzinate oltre 2.700 tonnellate di nitrato di ammonio, una sostanza chimica altamente esplosiva. Il nitrato di ammonio vieni utilizzato per produrre alcuni fertilizzanti azotati. (Gra)