Pd: Martina, si apra nuovo progetto mettendo in discussione attuali assetti del centrosinistra

- “Dopo la pandemia e nel pieno di una cambiamento radicale come quello che stiamo vivendo, le ragioni che hanno portato alla fondazione di questo partito come soggetto unitario dei progressisti e dei riformisti italiani sono più necessarie che mai. Anziché discutere di coalizione a due o tre gambe, sentirei il bisogno di ripartire innanzitutto da questa consapevolezza. Perché proprio ora il Paese ha bisogno di una grande forza unitaria del centrosinistra, capace di caricarsi sulle spalle le responsabilità dei cambiamenti che gli italiani dovranno affrontare”. Così l’ex segretario Pd Maurizio Martina in un intervento pubblicato su "Linkiesta". “Tocca al Pd aprire - aggiunge Martina - questa discussione anche per gli altri, perchè così si misura la differenza tra un grande partito e altre formazioni. Servirebbe un rilancio ora sul terreno del progetto politico. Ciò che conta è la capacità di portare fuori dagli anfratti difficili delle forze del centrosinistra per come le conosciamo, una proposta di partecipazione e impegno che si rivolga ai tanti che stanno aspettando la possibilità di poter dare una mano a costruire un nuovo impegno dei progressisti e dei riformisti. Il contrario dell’autosufficienza. Un passo che rimetta in discussione gli attuali assetti cristallizzati, che spiazzi tutta la politica, anche a destra, e che diventi “la novità” come ce ne sono state altre nella nostra storia, quando abbiamo avuto il coraggio di muovere in avanti le scelte e di non fermarci a fotografare gli equilibri dati”, conclude. (Rin)