Argentina, ministro Economia: "L'accordo con i creditori è necessario per lo sviluppo"

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, ha definito l'accordo raggiunto con i creditori privati internazionali per la ristrutturazione di 66,2 miliardi del debito estero emesso sotto legislazione straniera come "una condizione necessaria" a riportare il paese "sul sentiero dello sviluppo sostenibile". "E' un passo avanti, l'accordo permetterà di sanare le finanze pubbliche, dare certezze al settore privato, e darà all'Argentina una nuova piattaforma dalla quale decollare", ha aggiunto Guzman in una conferenza stampa tenuta nella serata di martedì (ora locale) a Buenos Aires. Il ministro argentino ha quindi fornito alcuni dettagli della ristrutturazione. "Consiste praticamente in una riduzione degli interessi dal 7 al 3,07 per cento e in una riduzione del capitale dell'1,9 per cento", ha detto. Secondo le stime di Guzman "rispetto alla situazione precedente all'accordo, nei prossimi 5 anni lo stato eviterà di pagare 42,5 miliardi di dollari, mentre nel periodo 2020-2030 la riduzione delle scadenze sarà equivalente a 37,7 miliardi di dollari".Uno dei punti principali dell'accordo è la moratoria ottenuta per i primi quattro anni. "Avremo un orizzonte libero da pagamenti nel breve termine, con solo 4,5 miliardi di scadenze tra il 2020 ed il 2024", ha affermato lo stratega del negoziato con i creditori. Guzman ha quindi espresso cautela circa gli effetti immediati dell'accordo. "Nonostante la notizia dell'accordo sia positiva bisogna mantenere una certa cautela, non sono finiti i problemi" ha detto. "Prima di tutto bisogna tenere conto che il negoziato è ancora aperto nonostante ci sia già un accordo con la maggioranza dei creditori", ha avvertito, precisando che il governo punta "a raggiungere un accordo con lo spettro più ampio possibile di creditori" da qui al 24 agosto. "L'accordo è una condizione necessaria ma non sufficiente allo sviluppo, dobbiamo continuare a lavorare per generare le condizioni di uno sviluppo inclusivo e stabile", ha affermato.Guardando al futuro Guzman ha affrontato la questione del negoziato che adesso l'Argentina dovrà affrontare anche con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per la ristrutturazione del prestito Stand By di 44 miliardi di dollari concesso al governo di Mauricio Macri del giugno del 2018. "Il programma con il Fondo monetario internazionale è fondamentale per un fatto molto semplice, l'Argentina non ha la capacità di pagare il debito contratto nei tempi stabiliti", ha detto il ministro. "Affronteremo il problema cercando un accordo ma su un programma ben diverso da quello precedente", ha aggiunto. Guzman ha anticipato quindi che nonostante le incognite legate agli sviluppi della pandemia il governo sta già lavorando sui lineamenti della legge di bilancio per il 2021. "Ci sono condizioni di estrema incertezza, e nessuno sa quando finirà la pandemia, lavoriamo su obiettivi concreti, come la generazione di lavoro, di valore aggregato, e l'incremento delle esportazioni", ha detto. (Abu)