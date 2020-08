© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo deboli o temporanei annuvolamenti a est nella seconda parte della giornata. Precipitazioni assenti. Minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento. In pianura minime tra 14 e 18 °C, massime tra 26 e 29 °C.(Rem)