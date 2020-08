Libano: Russia annuncia invio di medici, personale sanitario e di un ospedale da campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Emergenze russo ha annunciato l’invio di cinque aerei con a bordo un ospedale da campo, medici, operatori di soccorso sanitario e personale del Servizio federale per la sorveglianza della protezione dei diritti dei consumatori e del benessere umano (Rospotrebnadzor) in Libano. La notizia giunge dopo le due mortali esplosioni verificatesi nella capitale libanese Beirut che hanno provocato cento morti e oltre 4 mila feriti. "Come parte dell'operazione umanitaria, cinque velivoli del ministero delle Emergenze russo saranno inviati a Beirut, in Libano, per fornire assistenza e affrontare le conseguenze delle massicce esplosioni di ieri", ha riferito il ministero. Il personale del Rospotrebnadzor sarà dotato di un laboratorio speciale per la rilevazione del Covid-19. "Tutti gli esperti avranno tute e indumenti protettivi speciali, tenendo conto della situazione legata proprio all’emergenza causata dal Covid-19", ha riferito ministero. Stando a quanto si apprende due esplosioni hanno devastato ieri l’area nei pressi del porto di Beirut. Le deflagrazioni sono avvenute in un deposito di fuochi d’artificio ma sono ancora in corso le indagini per stabilirne le cause effettive. (Rum)