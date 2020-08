Kosovo: anche il vicepremier Selmanaj positivo al Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le due priorità del Kosovo sono la lotta alla pandemia del Covid-19 e la ripresa economica", ha dichiarato il premier kosovaro Hoti dopo essere risultato positivo al coronavirus. Scrivendo su Facebook, Hoti ha dichiarato che il lavoro del governo di Pristina non sarà in alcun modo colpito dalla sua positività al virus. Secondo quanto spiegato, ieri c'è stata una riunione del comitato incaricato di redigere un Piano nazionale di risposta alla crisi sanitaria, che dovrà anche guidare le imprese nel rilancio economico in questa fase difficile. "Ci attendiamo inoltre che il parlamento adotti questa settimana la legge sulla ripresa economica per aprire la strada all'attuazione dell'intero pacchetto per la ripresa economica", ha dichiarato Hoti. Il premier ha inoltre ribadito di essersi messo subito in autoisolamento una volta avuto il risultato positivo del test del Covid-19. (segue) (Kop)