Corea del Sud: lo Stato edificherà 132mila unità abitative a Seul per contenere i costi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo progressista della Corea del Sud ha annunciato l’intenzione di edificare 132mila nuove unità abitative a Seul e nell’area metropolitana circostante, nel tentativo di contenere la bolla dei prezzi degli immobili residenziali che si impone ormai da anni come un problema pressante, e che nei mesi scorsi ha eroso il consenso goduto dal presidente Moon Jae-in. Il ministro delle Finanze e vicepremier sudcoreano, Hong Nam-ki, ha personalmente annunciato l’iniziativa ieri, 4 agosto, ed ha aggiunto che il governo intende operare alcuni interventi di deregolamentazione nel settore delle costruzioni, consentendo ad esempio l’edificazione di grattacieli in alcuni siti di vecchi condomini destinati alla demolizione. Il ministro ha però affermato che il governo non intende invece rimuovere il divieto di sviluppo immobiliare relativo alle aree verdi, sottoposte a vincoli di preservazione. “Il governo ha analizzato tutti gli scenari possibili (…) per garantire il massimo approvvigionamento di abitazioni”, ha dichiarato Nam nel corso di una conferenza stampa, spiegando che i piani prevedono il massimo sfruttamento di siti destinati allo sviluppo urbanistico sinora trascurati a causa delle dinamiche di prezzo locali, e l’espansione condizionata della metratura degli edifici. (segue) (Git)