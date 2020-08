Corea del Sud: lo Stato edificherà 132mila unità abitative a Seul per contenere i costi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sudcoreano ha confermato proprio il 13 luglio i piani per l’aumento della tassazione a carico dei proprietari di più immobili, una allo studio dell’amministrazione presidenziale già da tempo, sia per aumentare le entrate statali, sia per arginare la bolla immobiliare progressivamente ingigantitasi a Seul e in altri grandi centri urbani del paese. L’attuale aliquota variabile dallo 0,6 al 3,2 per cento a carico dei proprietari di tre o più abitazioni verrà portata ad una forbice tra l’1,2 e il 6 per cento, secondo una nota diffusa oggi dal ministero delle Finanze sudcoreano. L’aliquota massima verrà applicata alle persone giuridiche intestatarie di più immobili, e secondo le stime del ministero graverà sullo 0,4 per cento della popolazione sudcoreana. Il governo è anche al lavoro per ridurre il costo degli immobili a Seul potenziando l’edilizia popolare e riducendo la regolamentazione. Lo scorso 17 giugno il governo aveva già annunciato una serie di misure tese a contenere l’esplosione del prezzo degli immobili residenziali nell’area della Grande Seul, dopo il fallimento di precedenti iniziative di natura fiscale e regolatoria. (Git)