Giappone-Regno Unito: ministro Esteri Motegi oggi a Londra per colloqui commerciali

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, giungerà nel Regno Unito oggi, 5 agosto, per una visita ufficiale di tre giorni, che sarà segnata da “difficili” colloqui con il ministro del Commercio britannico Liz Truss in merito al futuro delle relazioni commerciali bilaterali dopo l’uscita di Londra dall’Unione europea. “E’ indispensabile definire rapidamente un quadro per il commercio e gli investimenti tra Giappone e Regno Unito che sostituisca l’Epa Giappone-Ue, per garantire la prosecuzione degli affari bilaterali”, ha dichiarato ieri Motegi, riferendosi all’accordo di partenariato economico tra Giappone e Unione europea recentemente approvato dai due contraenti. (segue) (Git)