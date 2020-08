Giappone-Regno Unito: ministro Esteri Motegi oggi a Londra per colloqui commerciali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Motegi paiono smentire le indiscrezioni fornite dalla stampa britannica nei giorni scorsi, secondo cui il Regno Unito sarebbe già vicino al raggiungimento di un accordo commerciale con il Giappone. Per poter raggiungere un accordo in tempo, perché possa essere ratificato dal parlamento giapponese, il ministro per il Commercio internazionale britannico Liz Truss ha dovuto abbandonare l'obiettivo di ottenere un trattamento preferenziale per le esportazioni di alimenti dal Regno Unito. Truss non ha ottenuto le concessioni a cui era interessata nemmeno per quanto riguarda il settore agricolo, ma l'accordo dovrebbe comunque essere più stringente di quello con l'Unione europea per quanto riguarda la condivisione dei dati e i servizi digitali. (segue) (Git)