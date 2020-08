Sri Lanka: aprono i seggi per le elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tengono oggi nello Sri Lanka le elezioni parlamentari indette dal presidente Gotabaya Rajapaksa, con l’intento di ottenere un nuovo mandato politico e consolidare la sua leadership. L’elezione era stata rimandata per due volte a causa della pandemia di coronavirus; i seggi sono stati aperti alle ore 7.00 di questa mattina (ora locale), e le autorità hanno predisposto un rigido protocollo sanitario per prevenire la propagazione del virus tramite le operazioni di voto. Ben 16,23 milioni di cittadini singalesi su un totale di 21 milioni hanno diritto al voto. I primi risultati provvisori dovrebbero essere disponibili dalla serata di domani, 6 agosto, mentre l’esito definitivo potrebbe essere comunicato già il giorno successivo. Mahinda Rajapaksa, fratello maggiore dell’attuale presidente e a sua volta ex capo dello Stato, prende parte all’elezione come candidato premier del partito di maggioranza relativi, lo Sri Lanka Podujana Peramuna (Slpp). Secondo i sondaggi, il partito si aggiudicherà agevolmente una maggioranza nel parlamento di 225 seggi. L’obiettivo del presidente Rajapaksa è di ottenere una maggioranza parlamentare qualificata dei due terzi, che gli consenta di intraprendere riforme costituzionali atte a rafforzare ulteriormente i poteri concessi al capo dello Stato, oltre a varare riforme economiche e di sicurezza.(Inn)