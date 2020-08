Indonesia: economia in contrazione per la prima volta da vent’anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’Indonesia ha registrato la prima contrazione da oltre vent’anni a questa parte nel secondo trimestre 2020, portando l’Arcipelago pericolosamente vicino ad una fase di recessione indotta dalla pandemia di coronavirus. Secondo i dati revisionati dall’agenzia statistica nazionale nella giornata di oggi, 5 agosto, il prodotto interno lordo (pil) indonesiano ha subito una contrazione del 5,32 per cento tra aprile e giugno scorsi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel primo trimestre il pil era aumentato del 2,97 per cento. Il dato relativo al periodo aprile-giugno è peggiore rispetto alle previsioni formulate dagli economisti e dallo stesso governo indonesiano, che si aspettava invece una contrazione del 4,3 per cento. Secondo i dati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), l’economia indonesiana non subiva una contrazione dal primo trimestre 1999, a seguito della crisi finanziaria asiatica. (segue) (Fim)