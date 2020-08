Indonesia: economia in contrazione per la prima volta da vent’anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze dell’Indonesia ha rivisto le proprie previsioni in merito all’andamento del prodotto interno lordo nazionale per il 2020, che ora stima rimarrà invariato rispetto allo scorso anno, o subirà una lieve contrazione. Le nuove stime sono state illustrate da Febrio Kacaribu, responsabile dell’ufficio per le politiche fiscali del ministero, nel corso di un seminario online che si è tenuto lo scorso 24 luglio. Le precedenti previsioni del ministero anticipavano per quest’anno una crescita del pil compresa tra meno 0,4 e 1 per cento rispetto al 2019. Kacaribu ha dichiarato che il governo è al lavoro per evitare che l’Indonesia scivoli in una recessione tecnica nel terzo trimestre, e spera in una crescita del pil tra il 2 e il 3 per cento negli ultimi tre mesi dell’anno. (segue) (Fim)