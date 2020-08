Libano: esplosioni a Beirut, Macron annuncia invio di materiale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia invierà un distaccamento del suo corpo di sicurezza civile e "diverse tonnellate di attrezzature mediche" a Beirut, la capitale libanese devastata ieri da due enormi esplosioni che hanno ucciso decine di persone. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron su Twitter. "I nostri medici dei reparti di emergenza raggiungeranno Beirut il prima possibile per assistere gli ospedali. La Francia si è già attivata", ha aggiunto il capo dello Stato. Macron aveva già assicurato martedì sera all’omologo libanese Michel Aoun il sostegno della Francia e aveva annunciato la consegna di "aiuti e risorse francesi" a Beirut. Il presidente ha espresso "il suo sostegno e quello della Francia per il popolo libanese", si legge in una nota dell'Eliseo di ieri sera. "Gli aiuti e le risorse francesi stanno arrivando". Macron aveva espresso la sua "solidarietà fraterna con i libanesi dopo l'esplosione che ha provocato così tante vittime e danni a Beirut. La Francia è al fianco del Libano. Sempre", in un messaggio scritto in francese e arabo su Twitter.(Frp)