Corea del Sud: governo annuncia nuovo aumento del reddito minimo

- Il governo della Corea del Sud ha annunciato oggi, 5 agosto, che il prossimo anno il reddito minimo legale verrà aumentato dell’1,5 per cento, a 8.720 won l’ora (7,32 dollari). L’aumento, che scatterà dal primo gennaio prossimo, è stato approvato dalla Commissione per il reddito minimo il 14 luglio scorso. L’aumento più contenuto da quando il sistema di adeguamento del reddito è stato introdotto in Corea del Sud nel 1988, e riflette la difficile situazione di difficoltà economica scontata dal paese nel contesto della crisi pandemica globale. Sino ad oggi, l’aumento più contenuto del reddito minimo legale era stato quello del 1998 (più 2,7 per cento), nel contesto della crisi finanziaria asiatica. Il reddito minimo si applica uniformemente all’intero mercato del lavoro sudcoreano, a prescindere dai settori. I rappresentanti del lavoro avevano inizialmente richiesto un adeguamento del 16,4 per cento a 10mila won orari, mentre le associazioni imprenditoriali avevano richiesto un taglio del 2,1 per cento, a 8.410 won orari. (segue) (Git)