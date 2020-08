Corea del Sud: governo annuncia nuovo aumento del reddito minimo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud sono calate di circa il 9 per cento su base annua nel mese di luglio, secondo un sondaggio delle principali società di brokerage sudcoreane pubblicato da Yonhap Infomax il 28 luglio. Le spedizioni in uscita dal paese sono ammontate questo mese a 41,8 miliardi di dollari, contro i 46,14 miliardi di luglio 29019, secondo il sondaggio. Le importazioni sono invece ammontate a 39 miliardi di dollari, con un conseguente attivo della bilancia commerciale di circa 2,8 miliardi di dollari. Ad aprile e maggio la Corea del Sud ha registrato cali delle esportazioni del 25,5 e 23,6 per cento; il paese sta per chiudere il quinto mese di contrazione dell’export consecutivo, ma la progressiva riapertura dell’economia dovrebbe ridimensionare il calo nei prossimi mesi. (segue) (Git)