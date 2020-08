Corea del Sud: governo annuncia nuovo aumento del reddito minimo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Corea del Sud ha segnato un ulteriore calo nel mese di maggio per effetto dei danni causati dalla pandemia di coronavirus alle catene di fornitura, ma le vendite al dettaglio hanno registrato un rimbalzo significativo. L’output industriale ha subito una contrazione dell’1,2 per cento su base mensile, dopo il calo del 2,8 per cento registrato il mese precedente, secondo i dati pubblicati dall’ente statistico nazionale della Corea del Sud. Il dato di maggio costituisce un calo del 5,6 per cento su base annua. La produzione dei settori minerario, manifatturiero, del gas e dell’elettricità è calata del 6,7 per cento su base mensile a maggio, il peggior dato nel suo genere da dicembre 2008. Le vendite al dettaglio, di contro, hanno registrato un aumento del 4,6 per cento su base mensile. (Git)