Libano: ministro Esteri tedesco, anche nostro personale diplomatico ferito nelle esplosioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono scioccato dalle immagini che giungono da Beirut. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, confermando che ci sarebbe del personale della ambasciata della Germania a Beirut fra i feriti. “I miei pensieri vanno ai parenti delle vittime. La Germania è al fianco del Libano in questo momento difficile”, ha scritto Maas. Stando a quanto si apprende due esplosioni hanno devastato ieri l’area nei pressi del porto di Beirut provocando almeno 100 morti e oltre 4 mila feriti. Le deflagrazioni sono avvenute in un deposito di fuochi d’artificio ma sono ancora in corso le indagini per stabilirne le cause effettive. (Geb)