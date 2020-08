© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, mercoledì 5 agosto, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4285m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: correnti stabili settentrionali favoriscono una splendida giornata di Sole, con cieli limpidi e clima gradevole. Temperature tipicamente estive e intorno ai 30 gradi di massima in pianura, ma senza afa. Ventilazione debole a tutte le quote. In Liguria mare poco mosso. (Rpi)