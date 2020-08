Usa-Taiwan: segretario Salute Azar visiterà Taipei nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Salute degli Stati Uniti, Alex Azar, visiterà Taiwan “nei prossimo giorni”. Lo ha annunciato l’American Institute in Taiwan (Ait), che serve da ambasciata di fatto degli Stati Uniti nell’Isola. L’imminente arrivo di Azar rappresenta la visita ufficiale di più alto livello da parte di un funzionario Usa a Taiwan dal 1979, e innescherà quasi certamente una durissima reazione da parte del governo della Cina. Azar sarà anche il primo funzionario a livello di Gabinetto dell’amministrazione presidenziale Trump a visitare Taipei; sin dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, gli Usa hanno operato un progressivo avvicinamento a Taiwan, di pari passo con l’acuirsi dello scontro strategico tra Washington e Pechino. Azar è il primo funzionario Usa di alto livello a visitare Taipei dalla firma del Taiwan Travel Act, nel 2018. “Non vedo l’ora di veicolare il sostegno del presidente Trump alla leadership sanitaria globale di Taiwan, ed evidenziale il nostro comune convincimento che le società libere e democratiche costituiscono il miglior modello per tutelare e promuovere la salute”, ha dichiarato Azar in una nota pubblicata oggi, 5 agosto. Azar ha definito il viaggio “un’opportunità per rafforzare la nostra cooperazione con Taiwan nel campo dell’economia e della salute, specie nel contesto degli sforzi profusi dagli Stati Uniti per rafforzare e differenziare le nostre fonti di approvvigionamento di prodotti medici fondamentali”.L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha alzato formalmente il velo sul confronto serrato tra gli Usa e la Cina nel Mar Cinese Meridionale, principale teatro dell’espansionismo territoriale cinese, bacino di ingenti riserve di idrocarburi e altre risorse naturali, e snodo attraverso cui transitano ogni anno merci per oltre 3mila miliardi di dollari. Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha sfidato apertamente le rivendicazioni territoriali cinesi in quella regione alla fine del mese scorso, definendole “illegali”, e ufficializzando di fatto un mutamento radicale della politica estera di Washington, che sinora aveva caratterizzato la propria presenza militare sulle acque contese secondo un’ottica di terzietà, ed evidenziando l’esigenza di garantire la libertà di navigazione e lo status quo tra la prima potenza asiatica e i suoi vicini del Sud-est asiatico.“Vogliamo essere chiari: le rivendicazioni di Pechino sulle risorse offshore di gran parte del Mar Cinese Meridionali sono del tutto illegali, così come la campagna di prevaricazioni (ai danni dei paesi vicini) tesa ad estendere il proprio controllo su di esse”, ha dichiarato il capo della Diplomazia Usa, aggiungendo che Washington rigetta qualunque diritto accampato da Pechino a più di 12 miglia nautiche dall’atollo delle Spratly, unilateralmente militarizzato dalla Cina. Le dichiarazioni di Pompeo costituiscono la risposta di Washington alla recente accelerazione impressa da Pechino alle tensioni regionali: negli ultimi mesi, infatti, la Cina ha intensificato il proprio attivismo militare sulle acque contese approfittando della pandemia di coronavirus, che ha temporaneamente limitato anche la capacità operativa della Marina militare Usa nell’Asia-Pacifico.Lo scorso maggio Pechino ha formalmente classificato vaste porzioni del Mar Cinese Meridionale come divisioni amministrative parte della provincia insulare di Hainan, innescando dure reazioni da parte di Filippine e Vietnam, che accampano a loro volta diritti sugli atolli di Spratly e Paracel, e sulle risorse celate dalle acque circostanti. La presa di posizione esplicita degli Stati Uniti contro le rivendicazioni cinesi è parte però anche di una più ampia strategia dell’amministrazione Trump tesa a intensificare le pressioni sulla Cina su più fronti, avvalendosi anche della rete di alleanze edificata da Washington sin dal Secondo dopoguerra. Nelle scorse settimane l’amministrazione Trump è tornata a innalzare il livello delle ostilità commerciali con Pechino, varando ulteriori misure ai danni dei principali campioni cinesi dell’elettronica, classificandoli come entità di proprietà o sotto il controllo dell’Esercito popolare di liberazione. Gli Usa hanno sferrato anche un’offensiva contro social media cinesi come TicToc e WeChat, che hanno un vasto seguito tra le giovani generazioni occidentali e che sono accusati a loro volta di prestarsi agli interessi del governo cinese. Un ulteriore terreno di scontro è quello dei diritti umani: gli Stati Uniti hanno varato nuove sanzioni contro i funzionari cinesi responsabili delle violazioni dei diritti umani nello Xinjiang, e del varo della nuova legge di sicurezza ad Hong Kong. Lo scontro tra le due maggiori potenze globali si gioca infine sul fronte della comunicazione e dell’immagine: il presidente Usa evidenzia da mesi il ruolo della Cina nella diffusione della pandemia in atto, ed è giunto a ritirare gli Stati Uniti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), accusata da Trump di aver celato le responsabilità della Cina ed essersi prestata a portavoce della propaganda di Pechino nel contesto della crisi sanitaria globale.L’inattesa svolta nella politica Usa nel Mar Cinese Meridionale è stata caratterizzata da diversi esperti internazionali come un allineamento della politica estera di Washington al pronunciamento del tribunale dell’Aja, che nel 2016 ha respinto le rivendicazioni di Pechino sul Mar Cinese Meridionale, citando la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare del 1982. L’adozione da parte degli Stati Uniti della visione di un “Indo-Pacifico libero e aperto” assieme a Giappone, India e Australia, e una serie di sviluppi recentemente susseguitisi nella regione, inseriscono però le ultime dichiarazioni di Pompeo nel quadro di un mutamento di politica più organico e globale, caratterizzato da imperativi e considerazioni strategiche di lungo termine. Appare ascrivibile a queste dinamiche il progressivo mutamento della politica degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan, improntata ad un sostegno sempre più diretto ed esplicito in risposta alla strategia di “accerchiamento” militare e diplomatico dell’Isola da parte di Pechino. Nei mesi scorsi gli Usa hanno approvato una serie di forniture militari di alto profilo a Taipei, ignorando le rimostranze di Pechino, che proprio oggi ha annunciato l’intenzione di sanzionare per tale ragione il colosso statunitense della difesa Lockheed Martin. Lo scorso 3 luglio il governo di Taiwan ha annunciato la riapertura del suo consolato di fatto a Guam, un’isola del Pacifico che costituisce un nodo strategico per la proiezione regionale dei bombardieri strategici statunitensi. La decisione giunge in risposta al progressivo isolamento diplomatico di Taiwan da parte della Cina, che negli ultimi anni ha ridotto ad appena 16 i paesi del globo che riconoscono ufficialmente Taipei come Stato indipendente. Lo scorso anno, in particolare, Pechino ha sottratto a Taiwan due alleati nel Pacifico, Kiribati e le Isole Salomone. (Cip)