Coronavirus: Usa, 156.301 morti su 4.751.853 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti registrano almeno 156.301 morti per Covid-19 su 4.751.853 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". A livello globale si registrano invece 18,3 milioni di contagiati, mentre i morti sono oltre 693 mila. Per il secondo giorno di fila, i ricercatori della Johns Hopkins hanno comunicato che i nuovi casi di Covid-19 negli Stati Uniti sono stati meno di 50 mila nelle ultime 24 ore: circa 45.400. La media di luglio era stata di oltre 60 mila nuovi casi al giorno In California, lo Stato più colpito, il numero totale di casi è salito a quasi 515 mila e il numero di morti è salito a circa 9.400. Tuttavia, dopo aver stabilito un record di un giorno per i decessi durante il fine settimana, solo 32 sono stati segnalati ieri. (Nys)