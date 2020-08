Giappone: coronavirus, bilancio contagi giornalieri ancora superiore al migliaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Tokyo hanno confermato 309 nuovi casi di infezione da coronavirus ieri, 4 agosto; i nuovi casi registrati sull’intero territorio giapponese sono stati invece oltre un migliaio. La curva dei contagi è aumentata a Tokyo e sul territorio nazionale dalla fine di luglio. Il 62 per cento dei casi registrati ieri sono rappresentati da soggetti di età inferiore a 40 anni. In risposta al peggioramento dell’emergenza, il governo metropolitano di Tokyo ha chiesto ai locali che servono alcol e ai karaoke di chiudere alle ore 22. Il totale dei contagi registrati in Giappone dall’inizio della crisi è aumentato così a 39.858 inclusi i circa 700 a bordo della nave da crociera Diamond Princess, posta in quarantena a Yokohama lo scorso febbraio. I principali focolai di contagio restano concentrati nelle principali città del paese; hanno registrato contagi record le prefetture di Kanagawa, Hyogom Tokushima, Fukuoka e Okinawa. Un allarme è giunto dal sindaco di Nagoya, secondo cui “la situazione è completamente diversa rispetto a quella registrata tra febbraio e aprile. Avvertiamo la pressione sul fronte della disponibilità di posti letto ospedalieri, e ci sono residenti che aspettano di essere ricoverati”. (segue) (Git)