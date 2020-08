Filippine: coronavirus, al via test clinici sul farmaco Avigan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle Filippine ha annunciato ieri, 4 agosto, d’aver avviato test clinici per verificare l’efficacia del farmaco anti-influenzale giapponese Avigan nel trattamento di pazienti affetti da Covid-19. Il governo delle filippine sta già effettuando test clinici su altri farmaci ritenuti utili nel trattamento dei sintomi connessi al coronavirus: il remdesivir, sviluppato da una compagnia farmaceutica statunitense per il trattamento dell’ebola, e l’interferone, un agente anti-virale. Manila ha stanziato 367mila dollari per la copertura dei costi connessi ai test clinici del farmaco Avigan; le prime fasi dei test interesseranno da 80 a 100 pazienti. Il sottosegretario alla salute delle Filippine, Maria Rosario Vergeire, ha annunciato la scorsa settimana che le Filippine hanno ricevuto circa 199mila compresse di Avigan dal Giappone. (segue) (Fim)