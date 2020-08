Usa-Taiwan: segretario Salute Azar visiterà Taipei nei prossimi giorni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso maggio Pechino ha formalmente classificato vaste porzioni del Mar Cinese Meridionale come divisioni amministrative parte della provincia insulare di Hainan, innescando dure reazioni da parte di Filippine e Vietnam, che accampano a loro volta diritti sugli atolli di Spratly e Paracel, e sulle risorse celate dalle acque circostanti. La presa di posizione esplicita degli Stati Uniti contro le rivendicazioni cinesi è parte però anche di una più ampia strategia dell’amministrazione Trump tesa a intensificare le pressioni sulla Cina su più fronti, avvalendosi anche della rete di alleanze edificata da Washington sin dal Secondo dopoguerra. Nelle scorse settimane l’amministrazione Trump è tornata a innalzare il livello delle ostilità commerciali con Pechino, varando ulteriori misure ai danni dei principali campioni cinesi dell’elettronica, classificandoli come entità di proprietà o sotto il controllo dell’Esercito popolare di liberazione. Gli Usa hanno sferrato anche un’offensiva contro social media cinesi come TicToc e WeChat, che hanno un vasto seguito tra le giovani generazioni occidentali e che sono accusati a loro volta di prestarsi agli interessi del governo cinese. Un ulteriore terreno di scontro è quello dei diritti umani: gli Stati Uniti hanno varato nuove sanzioni contro i funzionari cinesi responsabili delle violazioni dei diritti umani nello Xinjiang, e del varo della nuova legge di sicurezza ad Hong Kong. Lo scontro tra le due maggiori potenze globali si gioca infine sul fronte della comunicazione e dell’immagine: il presidente Usa evidenzia da mesi il ruolo della Cina nella diffusione della pandemia in atto, ed è giunto a ritirare gli Stati Uniti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), accusata da Trump di aver celato le responsabilità della Cina ed essersi prestata a portavoce della propaganda di Pechino nel contesto della crisi sanitaria globale. (segue) (Cip)