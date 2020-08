Usa-Taiwan: segretario Salute Azar visiterà Taipei nei prossimi giorni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inattesa svolta nella politica Usa nel Mar Cinese Meridionale è stata caratterizzata da diversi esperti internazionali come un allineamento della politica estera di Washington al pronunciamento del tribunale dell’Aja, che nel 2016 ha respinto le rivendicazioni di Pechino sul Mar Cinese Meridionale, citando la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare del 1982. L’adozione da parte degli Stati Uniti della visione di un “Indo-Pacifico libero e aperto” assieme a Giappone, India e Australia, e una serie di sviluppi recentemente susseguitisi nella regione, inseriscono però le ultime dichiarazioni di Pompeo nel quadro di un mutamento di politica più organico e globale, caratterizzato da imperativi e considerazioni strategiche di lungo termine. Appare ascrivibile a queste dinamiche il progressivo mutamento della politica degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan, improntata ad un sostegno sempre più diretto ed esplicito in risposta alla strategia di “accerchiamento” militare e diplomatico dell’Isola da parte di Pechino. Nei mesi scorsi gli Usa hanno approvato una serie di forniture militari di alto profilo a Taipei, ignorando le rimostranze di Pechino, che proprio oggi ha annunciato l’intenzione di sanzionare per tale ragione il colosso statunitense della difesa Lockheed Martin. Lo scorso 3 luglio il governo di Taiwan ha annunciato la riapertura del suo consolato di fatto a Guam, un’isola del Pacifico che costituisce un nodo strategico per la proiezione regionale dei bombardieri strategici statunitensi. La decisione giunge in risposta al progressivo isolamento diplomatico di Taiwan da parte della Cina, che negli ultimi anni ha ridotto ad appena 16 i paesi del globo che riconoscono ufficialmente Taipei come Stato indipendente. Lo scorso anno, in particolare, Pechino ha sottratto a Taiwan due alleati nel Pacifico, Kiribati e le Isole Salomone. (Cip)