Giappone: governo avvia discussioni formali sul ricorso ad attacchi preventivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo conservatore del Giappone ha intrapreso discussioni formali in merito all’ipotesi di introdurre un nuovo, significativo mutamento nell’interpretazione del pacifismo sancito dalla Costituzione post-bellica del paese, autorizzando la condizione di attacchi militari in territorio nemico col solo obiettivo di intercettare imminenti attacchi balistici o aerei indirizzati contro il Giappone. La proposta è contenuta in una bozza di risoluzione del Partito liberaldemocratico (Ldp, la formazione politica del primo ministro Shinzo Abe); il documento non menziona esplicitamente attacchi a basi militari in territorio nemico, ma il tema è oggetto di dibattito nella politica giapponese sin dal mese scorso, anche come alternativa al piano, ormai sfumato per i costi e l’opposizione delle amministrazioni locali, di schierare sul territorio nazionale sistemi di difesa balistica Aegis Ashore. La proposta discussa dal governo, già approvata da una commissione di parlamentari conservatori, afferma la necessità per il paese di dotarsi di capacità di “difesa aerea e missilistica integrate” per garantire una protezione in tempo reale dell’intero territorio giapponese.L’attuale sistema, che ha per fulcro gli incrociatori lanciamissili della Marina equipaggiati con sistemi Aegis, non è in grado di garantire tale protezione totale. Il documento sollecita a proseguire lo sviluppo della dinamica di “spada e scudo” nell’ambito dell’alleanza Usa-Giappone, creando al contempo un deterrente più forte contro le minacce alla sicurezza nazionale: ciò significherebbe non soltanto dotare per la prima volta il paese di mezzi di proiezione della forza militare, come missili da crociera; ma anche rafforzare gli apparati di intelligence, sorveglianza e ricognizione. La proposta verrà formalmente votata dal governo del premier Abe questo mese, in concomitanza con una accelerazione dell’iter politico e parlamentare relativo alle questioni di sicurezza nazionale. (Git)