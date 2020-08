Imprese: Tim, oltre 500 mila nuovi clienti in fibra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim segnala, in una nota, che "nel fisso il lockdown ha avuto un effetto di accelerazione della migrazione della base clienti verso la banda ultra larga, favorito anche dalla maggiore disponibilità di linee nelle aree bianche, nelle quali Tim ha aperto 7 mila cabinet allargando l’accesso alla fibra in modalità FTTx a 1,2 milioni di nuove unità immobiliari, occupate da famiglie e imprese. Nel complesso - continua la nota - sono state attivate 532 mila nuove linee UBB, di cui 219 mila retail, quasi il doppio del primo trimestre (+84 per cento). Il numero complessivo di linee ultrabroadband, Retail e Wholesale, è pertanto salito a 7,9 milioni di unità con una crescita del 24 per cento YoY e del 7 per cento rispetto al trimestre precedente". (Com)