Imprese: Intesa Sanpaolo, a soci Ubi che chiedono contanti 3,53 euro per azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro dell'Offerta obbligatoria di acquisto promossa da Intesa Sanpaolo sulle azioni ordinarie di Ubi banca, che ancora non detiene dopo l'Opas, l'istituto di credito milanese offre un corrispettivo di 3,539 euro per azione ai soci che desiderassero essere liquidati in contanti. E' quanto si legge in una nota. "Qualora tutti gli azionisti di Ubi banca presentassero richieste di vendita relative alla totalità delle azioni residue chiedendo il corrispettivo integrale in contanti", prosegue la nota, "l’importo complessivo in contanti che dovrebbe essere pagato dall’offerente per tutte le azioni residue sarebbe pari a euro 397.525.674,14".(Com)