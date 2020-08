Usa: Honda richiama 1,6 di veicoli per motivi di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore giapponese Honda ha annunciato che richiamerà in totale 1,6 milioni di veicoli negli Stati Uniti, per motivi di sicurezza. I problemi da risolvere relativi a modelli di minivan e Suv nel mercato statunitensi includono i display delle telecamere di backup difettosi, i display del cruscotto malfunzionanti e le porte scorrevoli che non si chiudono correttamente. Lo riporta l'emittente "Abc". Il ritiro più grande riguarda quasi 608 mila tra Odyssey, Passport e Pilot. Honda afferma che le funzioni critiche del cruscotto, come il tachimetro, la spia dell'olio motore e la posizione del cambio, possono non essere visualizzate a causa di un software difettoso. I concessionari riprogrammeranno il software a partire dal 23 settembre. (Nys)