Libano: esplosione porto, per Hezbollah è una "tragica calamità"

- L'Hezbollah libanese ha descritto l'esplosione del porto di Beirut come una "tragica calamità" che richiede che tutto il popolo libanese e le forze politiche si uniscano, il canale televisivo saudita "al Arabiya" ha citato una dichiarazione. "Questa tragica calamità, la sua devastazione senza precedenti, le sue gravi conseguenze a tutti i livelli sanitari, umanitari, sociali ed economici, richiede che tutto il popolo libanese, tutte le forze politiche nazionali si uniscano e agiscano congiuntamente per superare gli effetti di questo calvario crudele, e tornare ad affrontare con determinazione le sfide e le difficoltà", si legge nella dichiarazione. Hezbollah ha offerto le sue profonde condoglianze e il suo conforto a tutto il popolo libanese e alle famiglie delle vittime in lutto. Salutando il personale medico e i vigili del fuoco, Hezbollah ha annunciato che sfrutterà tutte le sue capacità per servire il popolo libanese.(Cae)