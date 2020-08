Usa: esplosioni Beirut, Biden esorta la Casa Bianca a inviare assistenza al Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha esortato l'amministrazione Trump e i paesi di tutto il mondo a inviare assistenza in Libano dopo che una potente esplosione ha scosso Beirut causando decine di morti e migliaia di feriti. "I nostri cuori e le nostre preghiere sono con il popolo libanese e con le vittime dell'orribile esplosione di Beirut", ha twittato Biden. La causa dell'esplosione, avvenuta nella zona portuale della città, non è ancora chiara. Si ritiene che in zona ci fossero magazzini che ospitavano esplosivi al nitrato di ammonio. (Nys)