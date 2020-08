Usa: coronavirus, il 59 per cento a favore di nuovo lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte degli adulti statunitensi è favorevole all'ipotesi di obbligare il paese a due settimane di confinamento a casa in tutta la nazione, per rallentare la diffusione del coronavirus. È quanto emerge da un nuovo sondaggio Npr-Ipsos, riportato dal sito "The Hill", che rileva come il 59 per cento degli intervistati sosterrebbe un nuovo lockdown, mentre il 36 per cento si opporrebbe a tale ordine. Il cinquantacinque per cento sarebbe a favore di un divieto di viaggio tra gli Stati, secondo il sondaggio, mentre il 39 per cento è contrario. Più in generale, solo il 25 per cento degli intervistati ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno gestendo il virus meglio di altri paesi, mentre il 66 per cento ha detto che lo stanno gestendo peggio.(Nys)