Norvegia: intelligence di Oslo arresta uomo ricercato in Italia per terrorismo

- L'intelligence e la polizia norvegesi hanno arrestato oggi un uomo ricercato in Italia per aver tentato di pianificare un attacco terroristico. Secondo quanto riferiscono i media norvegesi, l’uomo sarebbe legato a un predicatore islamista, Najumuddin Faraj Ahmad, estradato dalla Norvegia all'Italia lo scorso marzo. Il servizio di intelligence norvegese Pst ha riferito che l'uomo è stato arrestato nella contea di Viken, nel sud est del paese scandinavo. "Con l'assistenza della polizia locale, oggi il Pst ha arrestato un ricercato all'estero", ha riferito un portavoce del servizio d’intelligence di Oslo. "È un cittadino norvegese ed è ricercato in un procedimento penale in Italia", ha aggiunto il portavoce. L'uomo è stato condannato in Italia per aver pianificato un attacco terroristico, secondo l'emittente pubblica norvegese “Nrk”. Ahmad è stato arrestato sempre in Norvegia a luglio del 2019 dopo essere stato condannato in contumacia da un tribunale italiano a 12 anni di prigione. Ahmad è stato ritenuto colpevole di aver guidato la cellula jihadista, Rawti Shax, un movimento curdo con presunti legami con lo Stato islamico. (Sts)