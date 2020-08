Imprese: Tim, Ebitda organico di gruppo pari a 1,8 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim rileva, in una nota, che "l'Ebitda organico di gruppo è stato di 1,8 miliardi di euro (margine al 46,1 per cento, +1,8 pp YoY). La flessione (-6,4 per cento YoY) si è ridotta rispetto al calo del 7,5 per cento YoY nel primo trimestre 2020 grazie ad un forte contenimento dei costi sia in Italia (-13 per cento YoY) sia in Brasile, che ha in parte compensato la riduzione dei ricavi a livello domestico e più che compensato in Brasile. L’Ebitda organico della Business Unit Domestic - continua la nota - è stato pari a 1,4 miliardi di euro, -7,8 per cento YoY rispetto ad un calo dell’11,1 per cento nel primo trimestre, anche grazie alla forte spinta nell’adozione dei servizi digitali. L’Ebitda After Lease è stato di 1,6 miliardi di euro (-6,4 per cento YoY): 1,3 miliardi di euro a livello domestico (-7,5 per cento YoY) e 0,3 miliardi di euro per Tim Brasil (-0,5 per cento YoY). A livello di gruppo", si legge sempre nella nota, "gli investimenti del secondo trimestre si sono attestati a 655 milioni di euro, in riduzione del 18,8 per cento YoY grazie alle efficienze ottenute che si sono aggiunte ad un temporaneo rallentamento dovuto al lockdown. Il risultato netto reported attribuibile ai soci della controllante si è attestato a 118 milioni di euro nel trimestre - conclude la nota - e 678 milioni di euro nel semestre (+23 per cento YoY)". (Com)