Marò: Difesa, sentenza Aia ordina di compiere "passi necessari" per cessare giurisdizione indiana (2)

- La decisione in materia di misure provvisorie del Tribunale arbitrale del 29 Aprile 2016, infatti, aveva consentito il rientro e la permanenza in Italia dei fucilieri di Marina, prevedendo allo stesso tempo, in modo esplicito, la loro sottoposizione alla giurisdizione indiana nelle more della sentenza definitiva del Tribunale Arbitrale. La Corte Suprema indiana, nel conformarsi alla decisione della sentenza internazionale del 29 Aprile 2016, ha richiesto con due successivi provvedimenti che i fucilieri fossero sottoposti in Italia ad alcune misure, fra cui l’obbligo periodico di firma. (Com)