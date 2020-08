Imprese: Aspi, primo semestre chiuso con Ebitda negativo per 62 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l’Italia ha chiuso il primo semestre 2020 con un margine operativo lordo (Ebitda) che registra un valore negativo pari a 62 milioni di euro, con un decremento di 1,224 miliardi rispetto al primo semestre 2020 dovutio agli effetti sui ricavi connessi alle limitazioni agli spostamenti e per la variazione operativa dei fondi. Stando alla relazione finanziarie semestrale al 30 giugno approvata oggi dal Cda, su base omogenea, l’Ebitda è pari a 153 milioni di euro con un decremento di 1,033 miliardi. In lievissimo aumento gli ammortamenti, svalutazioni, ripristini di valore e accantonamenti per rinnovi, attestatisi a 330 milioni contro i 329 dell’esercizio precedente. Negativo per 392 milioni di euro il margine operativo (Ebit), con un decremento di 1,225 milioni di euro rispetto al primo semestre 2019. (Com)