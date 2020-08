Imprese: Aspi, primo semestre chiuso con perdita di 479 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l’Italia ha chiuso il primo semestre 2020 con una perdita di 479 milioni di euro a fronte di un utile da 430 milioni registrato nello stesso periodo del precedente esercizio. Stando alla relazione finanziaria semestrale approvata oggi dal Cda, su base omogenea si registra una perdita di 338 milioni con un decremento di 788 rispetto all’utile del primo semestre 2019. La perdita del periodo di pertinenza del Gruppo, prosegue la nota, è pari a 476 milioni di euro e si confronta con un utile di 426 milioni di euro del primo semestre 2019. La gestione operativa ha poi registrato un cash flow operativo pari a 219 milioni di euro, in calo di 468 milioni a fronte degli effetti negativi connessi alla diffusione del Covid-19, parzialmente compensati dalle imposte correnti rilevate nel primo semestre 2019 (124 milioni di euro). (Com)