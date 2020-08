Imprese: Aspi, sui ricavi impatto pandemia stimato tra 800 milioni e 1 miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riduzioni di traffico registrate sulle reti gestite da Autostrade per l’Italia a causa della pandemia di Covid-19 stanno avendo un impatto negativo sulla capacità di generazione di cassa delle società del Gruppo, a sostegno del programma di investimenti e per il servizio del debito. Stando alla relazione finanziaria semestrale approvata oggi dal Cda, persistono significative incertezze in ordine al quadro concessorio e regolatorio di Aspi e ai conseguenti rischi finanziari e di liquidità anche per effetto delle restrizioni alla mobilità introdotte, quale misura di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19. Per far fronte alle conseguenze, prosegue la nota, il Gruppo ha tempestivamente avviato un piano di efficientamento e contenimento dei costi e di parziale revisione delle iniziative di investimento, garantendo comunque gli interventi legati alla sicurezza delle infrastrutture, e sta valutando tutte le misure di mitigazione disponibili messe a disposizione dal governo. Ad oggi, prosegue la nota, non è possibile prevedere l’evoluzione della situazione e i tempi di ripristino di condizioni preesistenti sul traffico e sulle attività del Gruppo. Una preliminare analisi di sensitività porterebbe a stimare il calo del traffico complessivo su base annua tra il 20 e il 30 per cento rispetto all’esercizio scorso, con un conseguente impatto sui ricavi da pedaggio di Aspi stimabile in una riduzione compresa tra 800 milioni e un miliardo di euro. (Com)