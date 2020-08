Imprese: Tim, nel secondo trimestre 2020 ricavi da servizi pari a 3,6 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim segnala che nel secondo trimestre 2020 i ricavi da servizi di gruppo sono stati pari a 3,6 miliardi di euro (-8,2 per cento YoY), mentre i ricavi totali si sono attestati a 3,8 miliardi di euro (-10,1 per cento YoY), impattati dalla riduzione dell’affluenza nei negozi durante il lockdown e dai minori flussi turistici da e verso l’Italia, che hanno determinato minori volumi di traffico roaming. Lo si legge in una nota. In Italia, migliorano le performance del mobile con una crescita delle linee 'calling human' (attive nell’ultimo mese) rispetto al trimestre precedente (+87 mila). Questo principalmente ascrivibile alla prosecuzione del trend di recupero di razionalità del mercato osservato nei trimestri precedenti e a una maggiore intensità di azioni di retention e loyalty verso i clienti mobili e convergenti, oltre ad un rallentamento delle operazioni commerciali nel periodo di lockdown. Il numero complessivo delle linee mobili di Tim si è attestato a 30,5 milioni a fine giugno, in linea con il trimestre precedente grazie anche ad un tasso di disconnessione in miglioramento (churn 4,0 per cento, -1,3 punti percentuali rispetto al primo trimestre 2020). (Com)