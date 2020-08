Governo: fonti Mef, da esecutivo sempre forte interesse a creazione rete nazionale integrata a banda larga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti del ministero dell'Economia e delle Finanze segnalano che "il governo ha sempre sottolineato il forte interesse alla creazione di una rete nazionale integrata a banda larga: una delle priorità - proseguono le fonti - nel piano di rilancio del Paese presentato agli Stati generali, indispensabile ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche. In quest’ottica ha sottoposto oggi al Cda di Tim l’opportunità di valutare l’inserimento del progetto di creazione di una società della rete all’interno del gruppo nella cornice del più ampio contesto volto alla promozione di una rete integrata nazionale a banda larga, che veda la convergenza tra le diverse infrastrutture esistenti. La disponibilità mostrata in tal senso da parte di Tim - osservano ancora le fonti del Mef -, che ha accolto con 'grande favore l’accelerazione del progetto di rete unica' da parte del governo e ha dichiarato la sua disponibilità ai lavori in tal senso, va nella direzione auspicata e consente di proseguire sin dalle prossime ore e con il massimo impegno le interlocuzioni in corso con gli attori interessati". (Rin)