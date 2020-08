Imprese: Aspi, nel primo semestre traffico sulla rete in calo del 37,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mobilità del primo semestre 2020 ha risentito sensibilmente dei provvedimenti di progressiva limitazione degli spostamenti legati all’emergenza Covid-19 nel paese, manifestatisi a partire dall’ultima settimana del mese di febbraio. Stando alla relazione finanziaria semestrale approvata oggi dal Cda di Autostrade per l’Italia, nel primo semestre sulla rete di Aspi e delle concessionarie controllate il traffico è diminuito del 37,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La diminuzione ha riguardato in particolare i chilometri percorsi dai veicoli a “2 assi”, in calo del 41,7 per cento, mentre i veicoli a “3 o più assi” hanno fatto registrare una flessione del 13,6. (Com)