Imprese: Aspi, al 30 giugno ricavi operativi in calo a 1,263 miliardi

- Autostrade per l’Italia ha chiuso il primo semestre 2020 con ricavi operativi per 1,263 miliardi di euro, con un calo di 704 milioni di euro rispetto al periodo di confronto. Stando alla relazione finanziaria semestrale approvata oggi dal Cda, I ricavi da pedaggio sono pari a 1,167 miliardi di euro, in calo di 594 milioni rispetto al primo semestre del 2019 a fronte della diminuzione del traffico sulla rete. Gli altri ricavi operativi ammontano a 96 milioni di euro con una riduzione di 110 milioni a fronte delle minori royalty delle aree di servizio, in relazione alla sospensione totale delle stesse applicata a supporto degli operatori del business Oil e Ristoro. Tale iniziativa è stata finalizzata a sostenere le attività economiche degli operatori durante l’emergenza Covid-19. (Com)