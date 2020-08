Imprese: Aspi, nel primo semestre costi esterni gestionali in aumento a 455 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l’Italia ha chiuso il primo semestre 2020 con costi esterni gestionali pari a 455 milioni di euro, in aumento di 19 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Stando alla relazione finanziaria semestrale approvata oggi dal Cda, la variazione comprende i costi connessi agli interventi relativi alla ricostruzione del viadotto sul Polcevera (95 milioni di euro nel primo semestre 2020 e 155 milioni di euro nel periodo di confronto), il cui impatto sul margine operativo lordo (Ebitda) è essenzialmente neutralizzato dall’utilizzo della corrispondente quota di fondo ripristino e sostituzione contabilizzato nella voce “Variazione operativa dei fondi”. Escludendo tali oneri, prosegue la nota, si registra un incremento di 79 milioni di euro riconducibile ai maggiori costi relativi alla prosecuzione dei programmi operativi per la sorveglianza, le ispezioni, la manutenzione e la sicurezza della rete, parzialmente compensati dai minori costi variabili delle operazioni invernali, effetto delle condizioni meteo più favorevoli del primo semestre 2020 rispetto al periodo di confronto. In calo gli oneri accessori, attestatesi a 150 milioni di euro con un calo di 77 rispetto al primo semestre 2019 dovuto all’andamento del traffico, ai ricavi da pedaggio e ai contratti di subconcessione. Scende anche il costo del lavoro netto, attestatosi a 212 milioni di euro con un calo di 41. (Com)