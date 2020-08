Usa: Pompeo, pronti ad assistere Beirut dopo l'esplosione mortale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo ha detto che gli Stati Uniti sono pronti ad assistere il Libano dopo le gigantesche esplosioni avvenute a Beirut, che hanno lasciato decine di morti, migliaia di feriti e distruzione diffusa in tutta la città. "Vorrei porgere le mie più sentite condoglianze a tutti coloro che oggi sono stati colpiti dalla grande esplosione nel porto di Beirut", si legge in una nota del Dipartimento di Stato. "Stiamo monitorando da vicino e siamo pronti ad assistere il popolo libanese nella sua ripresa da questa tragedia". Pompeo ha aggiunto: "La nostra squadra a Beirut mi ha riferito i gravi danni subiti da una città e da un popolo che mi sono cari, una sfida in più in un momento di crisi già profonda. Siamo consapevoli che il governo del Libano continua a indagare sulla sua causa e attendiamo con ansia l'esito di questi sforzi". La causa dell'esplosione non è stata immediatamente nota, anche se i funzionari del governo libanese hanno dichiarato che del materiale altamente esplosivo si trovava in un deposito nel porto dopo essere stato confiscato da una nave. Almeno 70 persone sono morte e oltre tremila ferite, secondo quanto appreso da Nova. (Nys)