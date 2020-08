Libano: ministro Difesa Guerini, in contatto telefonico con contingente italiano nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha raggiunto telefonicamente il generale Di Stasio comandante del contingente italiano in Libano e il generale Antoci comandante della missione bilaterale di addestramento. "Appena ho appreso della tremenda esplosione avvenuta a Beirut ho voluto immediatamente sincerarmi delle condizioni del nostro contingente in Libano. Un nostro militare è rimasto lievemente ferito. A lui e ai suoi familiari va la mia solidarietà e vicinanza, cosi come a tutti i militari italiani in Libano", ha dichiarato, secondo quanto riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa. Il ministro ha voluto subito essere informato sulle condizioni del militare ed esprimere la vicinanza di tutto il Governo, ricevendo rassicurazioni sullo stato del militare che è stato lievemente ferito al braccio durante l'esplosione. Lo stabile dove si trovavano i dodici militari Italiani infatti, anche se non si trovava nelle immediate vicinanze, è stato danneggiato dall'onda d'urto. È in corso il trasferimento dei dodici militari che si trovavano a Beirut alla base di Shama. Tutti hanno avvisato di persona le loro famiglie rassicurandoli sulle proprie condizioni.(Com)